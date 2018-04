Die Welt läuft für die, die es nicht können: Sei Teil des Wings for Life World Run 2018! [Promotion]

Promotion

Bild: Romina Amato

Die Welt läuft für die, die es nicht können: Sei Teil des Wings for Life World Run 2018!

Wings for Life World Run: Der Lauf, bei dem alle Teilnehmer das Ziel erreichen. Dieser globale Charity-Lauf ist für wirklich jeden geeignet.



Bild: Wings for Live World Run

Weltweit, zeitgleich und eine bewegliche Ziellinie. So funktioniert’s:

Der Wings for Life World Run findet jährlich an einem Tag an verschiedenen Event Locations auf der ganzen Welt statt. Der Startschuss fällt überall zur exakt gleichen Uhrzeit, um 11:00 UTC – also 13.00 Ortszeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Egal ob es an deiner Event Location Tag oder Nacht ist, die Sonne scheint oder es regnet – du startest gemeinsam mit der ganzen Welt in ein grossartiges Erlebnis!

Wings for Live World Run 2018 Melde dich an und starte gemeinsam mit tausenden Teilnehmern am Wings for Life World Run für den guten Zweck. Mit deiner Teilnahme unterstützt du die Forschung zur Heilung von Querschnittslähmung.



Wann: 6. Mai 2018, 13:00 Uhr

Wo: In der Schweiz startet der Lauf in Zug. Die anderen Startplätze auf der ganzen Welt findest du hier.

Video: Wings for Live World Run

Du hast gerade erst mit dem Laufen begonnen?

Kein Problem, der Wings for Life World Run ist ein Lauf für wirklich jeden. Wie lange und wie weit du laufen möchtest, entscheidest du ganz alleine.

Eine fixe Distanz wie bei einem Marathon gibt es nämlich nicht. Stattdessen laufen alle Teilnehmer vor dem sogenannten Catcher Car – der beweglichen Ziellinie – davon. Dieses startet eine halbe Stunde nach den Läufern und erhöht in festgelegten Intervallen seine Geschwindigkeit. Manche Teilnehmer werden schon nach wenigen Kilometern von der beweglichen Ziellinie überholt – und sind damit die ersten, die ihre grossartige Leistung feiern dürfen. Der oder die Teilnehmerin, die weltweit als letzte eingeholt werden, sind die Global Champions. Übrigens: Der Goal Calculator hilft dir bei der Einschätzung, wie weit du läufst!

Laufe mit der App

Du schaffst es am 6. Mai zu keiner der Event Locations? Kein Problem! Mit unserer Wings for Life World Run App kannst du trotzdem ganz einfach teilnehmen und gegen ein virtuelles Catcher Car antreten. Entweder auf deiner Lieblings-Laufstrecke oder gemeinsam mit anderen, bei einem der weltweit organisierten App Runs.

Bild: Romina Amato

Für einen guten Zweck

Das Beste: Mit deiner Teilnahme unterstützt du Wissenschaftler, die an der Heilung für Querschnittslähmung arbeiten. Denn 100% aller Startgelder und Spenden fliessen in wichtige Forschungsprojekte zur Heilung des verletzten Rückenmarks. Das ist möglich, weil die administrativen Kosten sowohl von Wings for Life als auch des Events von der Firma Red Bull getragen werden. Hier erfährst du mehr über unsere Arbeit als Stiftung.

Bild: Christian Egelmair

Wer nimmt also am Wings for Life World Run teil?

Jeder, der etwas Gutes tun und dabei Spass haben möchte. Jemand wie du! Wenn du während des Laufs ein lustiges Kostüm tragen möchtest, tu es. Wenn du dir lieber ein sportlich ambitioniertes Ziel setzen möchtest, dann mach das. Beim Wings for Life World Run wächst jeder über sich hinaus.

Wirst du am 6. Mai 2018 mit uns in Zug am Start sein und für alle laufen, die es nicht können? Eines ist sicher: Es wird unvergesslich! Hier kannst du dich registrieren oder spenden.

Wir freuen uns!

Bild: Wings for Life World Run

