Bild: Mainland Music

Gewinne Tickets für das Konzert von Wanda

Die fünfköpfige Rock-Band Wanda aus Wien, macht mit ihrer Tour «Niente» halt in Zürich. Wir verlosen 5x2 Tickets für das einzige Schweizer Konzert.

Wanda kann man auf zwei Arten erleben. Zum einen zu Hause oder in der Bar, mit den Songs aus dem Radio, Handy oder Plattenspieler, mit Freunden, der Liebe oder ganz alleine. Zum anderen als einzigartiges kollektive Erlebnis des Live-Konzerts, mit tausenden Fremden die zu Verbündeten werden: Trommelwirbel, ein Schrei und dann die pure Verschmelzung der Band mit dem Publikum.

Infos Wann & Wo

Sonntag, 01. April 2018, 20:00 Uhr

Halle 622, Zürich-Oerlikon



Tickets gibt's bei Starticket.ch

Wer einmal auf einem Wanda-Konzert war weiss, warum der Musikexpress sie als «vielleicht letzte wichtige Rock'n'Roll-Band unserer Generation» bezeichnet hat. Marco Wanda als Zeremonienmeister und Dompteur der Herzen treibt das Publikum gemeinsam mit der Band auf immer höhere Wellen. Schweiss, Durst und Ekstase verschwimmen zum Ritual. Das Hier und Jetzt wird kompromisslos manifestiert. Live gespielt bekommen die Nummern eine neue Dimension. Bei jedem Auftritt werden sie mit Leben aufgeladen, ergiessen sich mit Leichtigkeit und Bestimmtheit über dem Publikum.

Wanda - Columbo Video: YouTube/wandamusikVEVO

Die kommende «Niente» Tour, bei der Wanda im Frühjahr 2018 in die Hallen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz kommen, erweitert das einzigartige Konzerterlebnis noch einmal. Die kollektive Feier wird auf eine neue Ebene gehoben. Von Würzburg bis Graz, von Berlin nach Wien, sind Wanda auf der Strasse um gemeinsam mit ihren Fans die Musik und das Leben zu feiern. Ganze 17 mal kann man Wanda zwischen März und Mai 2018 live erleben, auch in Zürich, wo sie am 1. April in der Halle 622 Halt machen.

