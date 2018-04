Promotion

Basel wird zur Geek&Nerd Hauptstadt!



Bild: Fantasy Basel

Über das Auffahrtswochenende vom 10. bis am 12. Mai wird Basel wieder zum Treffpunkt für Film-, Game-, Comic- und Cosplayfans aus ganz Europa. Die Besucher erwartet in vier Hallen ein umfangreiches Rahmenprogramm mit vielen Stars aus der Film und TV Welt, über 200 Künstlern, vielen Cosplayern und einem grossen Gaming Bereich.

Batman ist dieses Jahr ein grosses Thema, denn Star Comic Zeichner Enrico Marini hat nicht nur für DC zwei neue Batman Bände gezeichnet, sondern auch das diesjährige Plakat der FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con. Aus der weltweit erfolgreichen TV Serie «Gotham» ist darum auch der Schauspieler Sean Pertwee eingeladen. Weitere Actors aus den Serien Game of Thrones, Vikings oder Filmen wie Wonder Woman, Solo: A Star Wars Story oder Jurassic World: Fallen Kingdom reisen ebenfalls nach Basel. Alle drei Tage anwesend wird auch die Schweizer Schauspielerin Carla Juri sein, die im Blockbuster Blade Runner mitspielte. Der weltweit bekannte Illustrator Johne Howe (Herr der Ringe, Hobbit) wird eine exklusive Masterclass leiten. Star Wars Fans dürfen sich auf eine grosse Ausstellung und viele Stormtroopers freuen.

Infos Wann & Wo:

10. - 12. Mai 2018, Messe Basel



Wettbewerb:

Wir verlosen 2 VIP Golden Tickets (gültig alle 3 Tage) und eine von Star Comic Zeichner Enrico Marini signierte exklusive, limitierte Sonderausgabe des Batman Comics «Der dunkle Prinz».



Bild: Fantasy Basel

Eine grosse Halle ist dem Gaming gewidmet: Die neuesten Games, PC’s und Konsolen können dort ebenso getestet werden wie aktuelle Virtual Reality Tools. Auf einer eSports Bühne wird um ein Preisgeld von 30'000.- Franken und unter anderem auch um den Schweizer Meister Titel im FIFA18 gespielt. Höhepunkte sind jeweils auch die täglichen Cosplay Contests, an denen Cosplayer aus der ganzen Welt teilnehmen. Die FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con ist mit über 50'000 m2 Fläche die grösste Convention der Schweiz und nennt sich, in Anlehnung an die Star Wars und Sci-Fi Ausstellungen, auch «eine der schönsten Con’s des Universums». Über 50'000 Fans werden zu diesen Festival erwartet, Tickets sind auf www.starticket.ch erhältlich.

FANTASY BASEL - The Swiss Comic Con 2018 Video: YouTube/Fantasy Basel

Wir verlosen 2 VIP Golden Tickets und eine von Enrico Marini signierte Sonderausgabe des Batman Comics «Der dunkle Prinz». Jetzt Formular ausfüllen, um am Wettbewerb teilzunehmen! Vorname Nachname Strasse PLZ & Ort Email

