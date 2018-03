Promotion

m4music, das Popmusikfestival des Migros-Kulturprozent, findet vom Donnerstag, 22. März, bis Samstag, 24. März 2018 in Lausanne und Zürich statt. Zu den musikalischen Highlights zählen angesagte internationale Acts wie Trettmann, Yung Hurn, Patrice, Ibeyi oder Jacob Banks sowie aufstrebende Schweizer Künstler und Künstlerinnen wie Stereo Luchs, Pablo Nouvelle, KT Gorique, Meimuna oder Bombers.



Die 21. Ausgabe von m4music wird bereits zum neunten Mal in der Romandie eröffnet. Am Donnerstag, 22. März 2018, finden Showcases von Zeal & Ardor, Flèche Love und Nakhane statt. Das m4music bezieht am Freitag, 23. März, und am Samstag, 24. März 2018, sein Hauptquartier im Zürcher Schiffbau, wo man sich auf Konzerte von Patrice, Ibeyi, Rhye,Trettmann, Yung Hurn, Stereo Luchs, Stefflon Don, Hundreds, Sango, Ace Tee & Kwam.E, Veronica Fusaro und vielen weiteren Acts freuen kann.

m4music Das m4music ist das wichtigste Popmusikszene-Festival der Schweiz und schafft eine Plattform für Austausch, Information und Talentförderung. Es besteht aus dem Musikfestival und der Conference sowie den Wettbewerben Demotape Clinic und Best Swiss Video Clip. m4music wird vom Migros-Kulturprozent konzipiert und in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern realisiert.



Do 22. März > Lausanne

Studio 15 RTS



Fr & Sa, 23./24. März > Zürich

Schiffbau Halle, Box, Moods, Exil,

Schiffbauplatz (kostenlos)



Kostenlose Konzerte auf dem Schiffbauplatz

Die m4music-Openair-Bühne bietet bereits zum vierten Mal eine Plattform für die talentiertesten Schweizer Neuentdeckungen, darunter Emilie Zoé, Catalyst, Klain Karoo, Tompaul oder Melodiesinfonie & Band. Die kostenlosen Konzerte finden erstmals auf einer grösseren Openair-Bühne auf dem neu gestalteten Schiffbauplatz statt.

Neu «Speakers’ Lab»: Publikum beteiligt sich an der Conference

Die öffentliche, kostenlose Conference vom 23. und 24. März erörtert die wichtigen Fragen rund ums Musikbusiness. Zum ersten Mal findet das «Speakers’ Lab» statt. Nach dem Vorbild des Speakers’ Corner im Londoner Hyde Park öffnet das m4music am Samstagnachmittag die Plattform für das Publikum. Jede und jeder hat die Möglichkeit, zu einem Musikthema einen kurzen Vortrag oder eine Rede zu halten.

Die Demotape Clinic ist der grösste Nachwuchswettbewerb für Schweizer Popmusik. In der 20. Ausgabe wird während vier öffentlicher Live-Sessions am 23. und 24. März am Festival in den Kategorien Pop, Rock, Urban und Electronic eine Auswahl präsentiert und von Musikprofis kommentiert. Eine Jury vergibt in jeder Sparte den mit 3000 Franken dotierten Fondation-Suisa-Award für den besten Song. Der vielversprechendste Musiker erhält zudem die Auszeichnung «Demo of the Year» und damit weitere 5000 Franken. Die Gewinner der Demotape Clinic werden an der Award-Show am Samstag, 24. März 2018, um 19.00 Uhr in Zürich bekannt gegeben. Fünf ehemalige Gewinner des Talentwettbewerbs sind im Line-up 2018 vertreten: Veronica Fusaro, Rootwords, Meimuna, Dirty Sound Magnet und Zøla.

Wir verlosen je 3x2 Tagespässe für den Freitag und Samstag am m4music Du willst da hin? Fülle das Formular aus und gewinne mit etwas Glück zwei Tickets für dich und deine Begleitung! Für welchen Tag möchtest du gerne Tickets gewinnen? Freitag, 23. März 2018 Samstag, 24. März 2018 Vorname Nachname Strasse PLZ & Ort Email

