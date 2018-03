Promotion

Wettbewerb

Gewinne jetzt Tickets fürs Tocotronic-Konzert [Promotion]



Bild: Gadget

Promotion

Gewinne jetzt Tickets fürs Tocotronic-Konzert

Nach einer längeren Live-Pause sind Tocotronic zurück auf der Bühne! Auf ihrer Tour machen die vier Jungs aus Hamburg auch Halt in Zürich. Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert im X-TRA.

Dieser Inhalt wurde von Gadget verfasst

Eineinhalb Jahre lang haben sich Tocotronic ferngehalten von Clubs und Bühnen. Während dieser Live-Pause hat die Band alles hinterfragt, sich als Kollektiv neu erfunden und dabei das tiefgründigste Album ihrer Karriere aufgenommen.

Bild: Gadget

„Die Unendlichkeit“ ist eine Autobiographie in 12 Kapiteln, dunkel rockend und verlockend wie ein Märchen von Oscar Wilde. Das Konzeptalbum erscheint am 26. Januar, und wird im Frühjahr auf ausgedehnter Tournee live dargeboten. Sich selbst einzuordnen in die Zeit und in die Welt, ohne dabei zu selbstreferenziell zu werden, ist eine Herausforderung, die diese einzigartige Band gerne annimmt. Tocotronic sind bei sich angekommen: Der Kreis zum Frühwerk schließt sich. Gleichzeitig ist ihr Sound gegenwärtiger denn je. Wie gut sich die neuen sehr persönlichen Songs in das Œuvre der Indie-Institution™ Tocotronic einfügen, wird auf der anstehenden Konzertreise zu erleben sein. Kaum jemand kommt ohne die Erinnerung an einen prägenden Tocotronic-Moment aus.

Infos Wann & Wo:

Montag 9. April 2018, 20:00 Uhr

X-TRA Zürich



Tickets gibt's auf Starticket.ch



Tocotronic - Rebel Boy Video: YouTube/VertigoTV

Willst du ans Tocotronic-Konzert in Zürich? Einfach Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Tickets für dich und deine Begleitung gewinnen. Vorname Nachname Strasse PLZ & Ort Email

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo