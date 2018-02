Promotion

Wettbewerb

Gewinne Tickets fürs ausverkaufte Parov-Stelar- Konzert in Zürich!



Bild: Mainland Music

Promotion

Gewinne Tickets fürs ausverkaufte Parov-Stelar- Konzert in Zürich!

Electroswing-König Parov Stelar kommt nach Zürich! Wir verlosen 5x2 Tickets für das ausverkaufte Konzert!

Dieser Inhalt wurde von Mainland Music verfasst

Info Wann

Freitag, 09. März 2018, 19:30 Uhr

Samsung Hall, Dübendorf



Das Konzert ist ausverkauft!

Ob als Band, Trio, Produzent oder DJ, Parov Stelar predigt vom seinem DJ-Pult den Electroswing, als dessen Wegbereiter er weltweite Erfolge feiert. Keine Show ähnelt der letzten, jeder Auftritt ein singuläres Ereignis: Zwischen wirbelnden Bläsersätzen, hypnotischen Akzenten der begnadeten Toursängerin Cleo Panther und Beatimpulsen vom übernächsten Stern bietet er vollen Einsatz für Herz, Hirn, Hände und Hacken. Dabei wird eine knallbunte Melange aus Jazz, Pop und Soul geliefert, welche die musikalische Grenze schnell als das erscheinen lassen, was sie im Grunde auch sind: reine Illusion. Auf seinem neuen Album "The Burning Spider" zeigt sich der Österreicher wiederum experimentierfreudig, so sind neu auch Blues und Jazz Einflüsse mit Samples von "Muddy Waters" und "Lightnin' Hopkins" zu hören, die Parov Stelar geschickt mit seinem Sound verwebt. Mit über 12'000 Fans war die ausverkaufte Wiener Stadthalle der Auftakt zu seiner "The Burning Spider Tour", die ihn von Australien über die grössten Festivals Europas bis nach Zürich bringt. Am Freitag, 9. März spielt Parov Stelar mit seiner Band eine grosse Headline-Show in der Samsung Hall und präsentiert die Songs der neuen Platte und natürlich alle Klassiker wie etwa "All Night" oder "Booty Swing"!

Parov Stelar - Everything Of My Heart Video: YouTube/Parov Stelar

Willst du ans ausverkaufte Parov-Stelar-Konzert in Zürich? Fülle das Formular aus und gewinne mit etwas Glück zwei Tickets für dich und deine Begleitung. Vorname Nachname Strasse PLZ & Ort Email

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo