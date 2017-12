Promotion

Bild: Sony Music

Gewinne Tickets für eine Pfingstweid Studio Session von Dodo!

Besuche den Ort an dem Nemo, Lo&Leduc, Dodo und Steff La Cheffe ihre Hits komponiert haben. Wir verlosen 10x2 Tickets für ein exklusives Studio Konzert.



Wann & Wo 12. Januar 2018 , 19:00 Uhr

Dodo’s Success Club Studio,

Pfingstweidstrasse Zürich



Bild: Sony Music

Dodos einzigartiges Success Club Studio an der Pfingstweidstrasse in Zürich wird es bald nicht mehr geben. Die Abrissbagger stehen bereit. Um so schöner ist Dodos Abschiedsgeschenk: Ein geniales Featuring-Album mit Weggefährten und all denjenigen Künstlern, die er in den letzten 7 Jahren produziert hat. In dieser Zeit entstanden drei von Dodos eigenen Alben, diejenigen von Steff la Cheffe und auch diejenigen von Lo & Leduc. Sogar Nemos aktuelle Songs - derzeit in aller Munde - wurden im Success Club Studio produziert. Mitmieter sind keine geringeren als Dabu Fantastic. "Pfingstweid“ ist eine Hommage an diese wunderbare Zeit und diesen wunderbaren Ort, den man noch bis Mitte Januar besuchen kann. Ganze 44! Pfingstweid Studio Sessions hat Dodo eingeplant. Und sie sind restlos ausverkauft! Pro Session lädt Dodo jeweils 20 Besucher in sein Studio ein, um diese nicht nur in die Geheimnisse seiner Räumlichkeiten einzuweihen, sondern im Aufnahmeraum ein intimes Konzert durchzuführen.

