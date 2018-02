Promotion

Bild: tonart festival

Gewinne Festivalpässe für das Tonart Festival 2018!

Fink und Joy Denalane sind die beiden Headliner, welche das Tonart Festival 2018 zum musikalischen Erlebnis machen. Musik für die Ohren, Augen und den Bauch ist garantiert. Mit Benjamin Yellowitz (UK), Ritschi, Endo Anaconda, Manillio und Take This (alle CH) sowie Roger Rekless (DE) wartet eine geballte Ladung Energie auf das Publikum.



Klein, aber fein – so kennt man das Tonart Festival. Das ist auch 2018 so. Am 9. und 10. März geht das nach Auflagen älteste Musikfestival des Kantons zum 13. Mal über die Bühnen des theater(uri) in Altdorf. Nach dem grandiosen Auftritt von Seven im letzten Jahr hat es das OK wieder geschafft, ein musikalisch hochstehendes Programm zusammenzustellen. Philipp Truniger, musikalischer Leiter, ist denn auch sehr zufrieden: «Es ist uns dank Beharrlichkeit und langjähriger guter Arbeit gelungen, erneut Topstars und Entdeckungen in den Kanton Uri zu holen.»

Queen of German Soul

Joy Denalane wird am Samstag, 10. März, in Altdorf als Schweizer Premiere mit einem akustischen Set auftreten. Die 45-jährige Berlinerin mit südafrikanischen Wurzeln gilt als Queen of German Soul und hat den deutschen Pop entscheidend geprägt. Bekannt wurde Denalane 1999 durch ihre Zusammenarbeit mit der Hiphop-Band Freundeskreis und dem Song «Mit dir». Mit «Gleisdreieck», ihrem ersten Album seit sechs Jahren, macht sie sich auf die Suche nach ihrer Identität. Futter für die Ohren, die Augen und den Bauch sind garantiert.

Fink und Yellowitz

Hauptact des Eröffnungsabends am Freitag, 9. März, ist Finian Paul Greenall, besser bekannt als Fink. Der englische Singer-Songwriter ist schon lange kein Geheimtipp mehr und stand schon seit Jahren auf Philipp Trunigers Musikerwunschliste. Nun hat es endlich geklappt. Und nicht nur das. «Fink wird am Tonart Festival erstmals in der Schweiz im akustischen Duo auftreten», erklärt Philipp Truniger. Als Geheimtipp kann man dagegen den jungen Benjamin Yellowitz aus Birmingham bezeichnen. Yellowitz wird als «Artist in Residence» an beiden Abenden auf der Lounge-Bühne im Foyer des theater(uri) seine Mischung aus Acoustic Dub mit R&B-Elementen präsentieren. Ein aussergewönlicher und sehr talentierter Musiker.

Fr - Sa, 9. - 10. März 2018

theater(uri), Altdorf

www.tonartfestival.ch



Tickets findest du auf Starticket.ch



Erfolgsgeschichte dauert an

Seit 2015 gehört die Berner Profiband Take This mit ihrem treibenden Sound zum Tonart Festival. Die Konzerte von Take This und ihren Supporting Acts zählen zu den Höhepunkten der Tonart-Geschichte. Eine Fortsetzung ist daher Pflicht. Am Freitag, 9. März, gibt es ein Wiedersehen mit dem zungenfertigen Rapper Manillio, der vor zwei Jahren von einer Krankheit geschwächt am Tonart Festival aufgetreten ist. Auf eigenen Wunsch darf Manillio nochmals zeigen, was alles in ihm steckt. Ebenfalls am Freitag tritt mit Endo Anaconda ein alter, nicht immer stiller Hase auf die Bühne. Am Samstag, 10. März, unterstützt die Tonart-Hausband Ritschi, den Sänger der erfolgreichen Schweizer Band Plüsch.

Opening Act Roger Rekless

Für die Eröffnung der stimmungsvollen Lounge-Konzerte sorgt in diesem Jahr am Samstag erneut Roger Rekless. Der Rapper und Bassist ist für seine improvisierten Live-Performances bekannt und sorgt auf Social-Media-Kanälen für Furore. Ebenfalls ein guter Bekannter ist Marco Fritsche, der an beiden Abenden durch das Programm führt.

