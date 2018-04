Promotion

Bild: Kufa Lyss

Gewinne jetzt Tickets fürs Shout-Out-Louds-Konzert

Die schwedische Indie-Rock Band «Shout Out Louds» spielt am 25. April 2018 in der KUFA Lyss. Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert.

Vier Jahre nach ihrem letzten Album veröffentlichten Shout Out Louds 2017 ihr neues Album mit dem Titel „Easy My Mind". Bereits im Frühjahr 2017 präsentierte die schwedische Indie-Rock Band ihre Single „Oh Oh". Nach einer längeren Pause, kehrten die Vier nun auch auf die Bühnen zurück, als wären sie nie weg gewesen. Auf ihrer Tournee im Herbst, begeisterten sie unzählige Fans und spielten auf Festivals und Konzerten. Ihre Musik hallte durch Deutschland, Österreich und die Schweiz bis über den grossen Teich in die USA und nach Kanada. Die KUFA und Keep it Indie Production freuen sich auf die süssen Klänge von Shout out Louds. Sei auch du mit dabei, wenn sie am 25. April 2018 in der KUFA Halle begeistern.

Shout Out Louds - Oh Oh Video: YouTube/ShoutoutloudsVEVO

Infos Wann & Wo

Mittwoch 25. April 2018, 20:00 Uhr

KUFA Lyss



Tickets gibts auf Starticket.ch

Hier kannst du Tickets für Shout Out Louds in der KUFA Lyss gewinnen!

