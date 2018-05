Promotion

Wettbewerb

Gewinne Festivalpässe für die Bad Bonn Kilbi [Promotion]



Bild: Stefan Tschumi

Promotion

Gewinne Festivalpässe für die Bad Bonn Kilbi

Die legendäre Bad Bonn Kilbi steht wieder vor der Tür! Wir verlosen 3x2 Festivalpässe für das ausverkaufte Musikfestival in Düdingen.

Bild: Bad Bonn Kilbi

Einer immer enger werdenden Landebahn, spaziert man vom Dorf Richtung See entlang. Sie führt vorbei an Häusern, die hinter den Vorhängen eine eigene kleine Welt von Fryburger-platten, Novilon oder Thermoskrüge voll von Heimat versprechen. Dann kommen die Felder, die Fehler. Den Beats immer näher. Hier weht der Wind manchmal um sein Leben. Bis er verschwindet, und der Weg vergeht. Man riecht den See, komische Vögel pfeifen, man bekommt das Gefühl, man wachse immer noch auf. Die Geräusche spielen Melodien. Erinnerungen an eine kompakte Scheibe werden geweckt. Logo. Wer die Neunzigerjahre nicht miterlebt hat, kann sich seine eigenen ausdenken. Hat man diesen Rhythmus mal drauf, ist die Ankunft auf dem Planeten Musik wunderschön. Weiss jemand noch wie damals die Katze hiess?

Infos 31. Mai - 2. Juni 2018, Düdingen

club.badbonn.ch/kilbi



Die Bad Bonn Kilbi 2018 ist bereits ausverkauft.



Unter der Aufsicht von Orchestern, Lautsprechern, Ausserirdischen und Chören, wird intensiv getrommelt, gerappt, protestiert und gesungen. Unter den Kantinen und unter grossem, freiem Himmel. Noch ist er oben. P.C. ZUMTHOR schlägt Alarm aus Leidenschaft! Jazz der Vergangenheit aus nicht eingetretenen Zukünften nach AHMED MALIK klingt wie ein Virus. SEVDALIZA macht das Licht aus. Ihr surrealer R’n’B tönt auch optisch gut. Gnadenloser Techno von GIANT SWAN, Revolutionäres aus der afrikanischen Clubkultur von FAKA,

NIHILOXICA oder TSHEGUE und PAN DAIJING mit surreal-psychedelischem Hörspiel. Sie alle bringen das Zentrum in Verlegenheit. In der Musik gibt es keine Provinz. Just for fake. Bis zur Orientierungslosigkeit. Die Bands aus Ländern sind nicht immer eindeutig aneinandergereiht. Überraschungen passieren am Nachmittag, während dem Essen oder frühmorgens, wenn die Krähen vom Abend erzählen. Verpassen könnt ihr nichts. Es hat keine Headliner. Aber da sind drei Pfeiler: Die klare Halltung von JOHN MAUS, die Helden von morgen um HOLDEN, und der Gigant der Chöre: THE MYSTERY OF THE BULGARIAN VOICES FT. LISA GERRARD. Das Unfertige befindet sich in der Poesie, im Tanz, auf der Veranda um eine imaginäre Subskulptur.

Bad Bonn Kilbi 2017 Video: Vimeo/BARBU

Willst du an die ausverkaufte Bad Bonn Kilbi? Dann mach jetzt beim Wettbewerb mit & gewinne mit etwas Glück zwei Festivalpässe! Vorname Nachname Strasse PLZ & Ort Email

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.