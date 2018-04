Promotion

Bild: KUFA

Gewinne Tickets fürs Indie-Festival der KUFA Lyss

Am 12. Mai 2018 geht das Indielab der KUFA in die nächste Runde. Wir verlosen 5x2 Tickets für das Festival.

Das Indie-Festival der KUFA geht am 12. Mai 2018 in die nächste Runde. Der Tag steht ganz im Zeichen der heutigen Indie-Musik und begeistert mit nationalen, wie internationalen Acts. Die Mischung ist wie jedes Jahr würzig und geht unter die Haut. Während Crimer, mit seinen Ohrwürmern für ein Backflash der 80er Jahre sorgt, spielen BRETT aus Deutschland rockigen «Wutkitsch». Baba Shrimps und ihren herzerwärmenden Indie-Pop kennt seit dem Olympiasong zu Pyeongchang «Hurry Hurry» wohl jeder. We Invented Paris sind längst bekannt im Schweizer Musikzirkus. Doch die Band hat sich neu erfunden und hat ihre Folkgitarren gegen Keytars und den Folk Pop gegen 80s Cyberpunk eingetauscht. Klain Karoo sind der neue Geheimtipp der Nation, ihr Hit «Don’t talk» ist aus dem täglichen Feel-Good-Programm nicht mehr wegzudenken! Polar Circles sind seit Anfangs Jahr mit einer neuen Scheibe am Start und überzeugen nach wie vor mit feinstem Indie Rock. Tobias Carshey spielt energetische und intime Klänge die unter die Haut gehen. Honey Mono sind die Lokalmatadoren aus Lyss und überzeugen mit eingängigen Indie-Songs. Caroline Alves, ebenfalls aus der Region verbindet ihre wuchtige Soulstimme mit kecken Beats. Hol dir dein Club Mate wenn die KUFA ihre Tore öffnet und geniesse bis in die Morgenstunden die wundervollen Bands. Die wärmende Frühlingssonne gibt dem Festival seinen speziellen Farbton und sorgt für eine einzigartige Stimmung.



Infos Wann & Wo:

Samstag, 12. Mai 2018, ab 17:00 Uhr

KUFA Lyss



Tickets gibt's auf Starticket.ch



