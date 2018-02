Flieg nach Südkorea und krall dir das neuste Samsung Smartphone [Promotion]

Promotion

Gewinne Festivalpässe für das Tonart Festival 2018!

Fink und Joy Denalane sind die beiden Headliner, welche das Tonart Festival 2018 zum musikalischen Erlebnis machen. Musik für die Ohren, Augen und den Bauch ist garantiert. Mit Benjamin Yellowitz (UK), Ritschi, Endo Anaconda, Manillio und Take This (alle CH) sowie Roger Rekless (DE) wartet eine geballte Ladung Energie auf das Publikum.

Klein, aber fein – so kennt man das Tonart Festival. Das ist auch 2018 so. Am 9. und 10. März geht das nach Auflagen älteste Musikfestival des Kantons zum 13. Mal über die Bühnen des theater(uri) in Altdorf. Nach dem grandiosen Auftritt von Seven im letzten Jahr hat es das OK wieder geschafft, ein musikalisch hochstehendes Programm zusammenzustellen. Philipp Truniger, musikalischer Leiter, ist denn auch sehr zufrieden: «Es ist uns dank Beharrlichkeit und langjähriger guter Arbeit …