Good News!

Du hast noch sieben Chancen, Tickets für eines der folgenden Heimspiele zu gewinnen:



FC Zürich – FC Lugano am 10.03.2018

FC Zürich – BSC Young Boys am 17.03.2018

FC Zürich – Grasshopper Club Zürich am 07.04.2018 (prov.)

FC Zürich – FC St.Gallen 1879 am 18.04.2018 (prov.)

FC Zürich – FC Sion am 28.04.2018 (prov.)

FC Zürich – FC Lausanne-Sport am 05.05.2018 (prov.)

FC Zürich – FC Basel 1893 am 13.05.2018