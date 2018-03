Promotion

Bild: Kammgarn

Indie-Rock ist genau dein Ding? Dann darfst du das Konzert von Kensington auf keinen Fall verpassen! Die vier Jungs aus Utrecht (NL) spielen am 5. April im Kammgarn in Schaffhausen. Wir verlosen 5x2 Tickets für die Show!

Mit ihrem 2016 erschienenen Album «Control» hatten die Herren von Kensington wohl auch die Charts fest im Griff, hat das stimmige Album mit Hits wie «Sorry», «Bridges» oder «Fiji» doch problemlos den 1. Platz der Holländischen Single-Charts erreicht. Mit dem Vorgänger «Rivals» aus 2014 konnte die Band sogar ihren bisher grössten Erfolg feiern: Doppel-Platinum. Dieser Erfolg führte die Band durch ganz Europa, sie spielten an bekannten Festivals wie dem Sziget in Ungarn, dem EXIT Festival in Serbien oder dem Frequency in Österreich.

Infos Wann & Wo:

Do 5. April 2018, 20:00 Uhr

Kammgarn Schaffhausen



Tickets gibt's auf Starticket.ch



Der Band um Sänger und Gitarrist Eloi Youssef darf eine gewisse Experimentierfreude zugesprochen werden, hat sie doch bei einer Kollaboration mit dem EDM-DJ Armin van Buuren auch einen Ausflug in elektronische Gefilde unternommen. Resultat dieser Zusammenarbeit war der Track «Heading Up High», für welchen Kensington den DJ auf eine Tour durch die USA, China, Brasilien und Australien begleiteten.

Kensington - Slicer Video: YouTube/Kensington

Eine gewisse Affinität zum Reisen bewies die Band nicht nur dadurch, dass ihr 2013er Hit «Home Again» von der Outdoor-Marke Jack Wolfskin für einen Werbespot verwendet wurde: Für ihr Album «Control» sind sie extra für 2 Monate nach Rom gezogen um im «Forum Music Village», in welchem bereits Ennio Morricone seine berühmten Soundtracks aufgenommen hat, ihr Album zu recorden.

Hier kannst du Tickets fürs Kensington-Konzert in Schaffhausen gewinnen!

