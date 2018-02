Promotion

Gewinne Tickets für das Bscene Festival in Basel [Promotion]



Bild: Bscene

Gewinne Tickets für das BScene Clubfestival in Basel

BScene ist das Basler Clubfestival! Es findet vom 2. - 3. März 2018 auf 13 Bühnen in 11 unterschiedlichen Clubs statt. Wir verlosen 5x2 2-Tagespässe!



Dieser Inhalt wurde von BScene verfasst

Bild: BScene

Präsentiert wird Dir grösste musikalische Vielfalt! Von Rock über Pop zu Hip-Hop und Metal; vom lokalen zum nationalen und internationalen Act; vom Newcomer zum Liebling und Star. Du gestaltest Dein Festival-Wochenende frei nach Deinem Geschmack – mit dem BScene-Ticket erhältst Du Eintritt zu sämtlichen Konzerten und Afterpartys in allen Clubs.

Bild: Bscene

Auf 13 Bühnen in 11 unterschiedlichen Clubs werden 69 Acts die diesjährige BScene bespielen. Während der Freitag mit den Clubs Kaserne (Reithalle & Rossstall), Parterre One Music, Klara, Volkshaus, Jazz Campus Club, Hirscheneck und Sud ganz dem Kleinbasel gehört, werden diese am Samstag durch die Monkey Bar, das Atlantis, das Des Arts und das Sommercasino (Saal & Club) ergänzt.

BScene Clubfestival 2018 – Trailer Video: YouTube/BSceneClubfestival

