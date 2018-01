Warum das Olympia-Aufgebot trotz ein paar Fragezeichen gut genug für eine Medaille ist

Ein olympisches Aufgebot im Geiste von Ralph Krueger, mit ein paar Fragezeichen, einer bangenFrage und einer klaren Linie. Eine Medaille ist möglich.

Was war die Philosophie von Ralph Krueger, dem Nationaltrainer, der uns zwischen 1997 und 2010 in die Weltklasse zurückgeführt hat? Systemtreue, Disziplin und Teamgeist sind wichtiger als pures Talent. Unter Ralph Krueger diente auch Patrick Fischer. Logisch also, dass er als «Zauberlehrling» etwas vom grossen Zauberer Ralph Krueger gelernt hat.

Wenn es nur um pures Talent ginge, dann gehören Luca Fazzini, Tanner Richard, Gregory Hofmann, Damien Brunner und Joël Genazzi zwingend ins …