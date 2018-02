Gewinne Tickets für das ausverkaufte Liam Gallagher Konzert! [Promotion]

Promotion

Er ist der Frontmann seiner Generation und seine Stimme hat eine ganze Ära geprägt: LIAM GALLAGHER. Mit der Ankündigung seiner ersten Solo-Tour läutet er nun die nächste Phase in seiner Karriere ein. Wir verlosen 5x2 Tickets für das ausverkaufte Konzert in Zürich.



Infos Wann & Wo:

01. März 2018, 20:00 Uhr

X-TRA Zürich



Das Konzert ist ausverkauft!



Wenn man eine Gleichung all jener Elemente aufstellen sollte, die die frühen Oasis-Singles so apokalyptisch gut machten – gewaltige Wellen von Gitarren-Hooks, eine Melodie, die man nicht mehr abschütteln kann, ein donnernder Rhythmus und Liam Gallaghers Stimme, die einen unglaublich eingängigen Refrain abliefert –, so wäre die erste Single vom Album „Wall Of Glass“ das Ergebnis. Angetrieben von einer zeitgemässen, basslastigen Produktion, bietet der Track neue Blickwinkel auf Liams Sound, während er zugleich alle Merkmale enthält, die ihn zu einem derartig einflussreichen Künstler machten.

Liam Gallagher - For What It's Worth Video: YouTube/Liam Gallagher

Nach den phänomenalen Reaktionen auf den ersten Solo-Track und den emotionalen Szenen rund um seine ersten Solo-Shows, erschien am 6. Oktober sein heiss ersehntes Debütalbum „As You Were“. Das Album entspricht exakt dem, wie man gehofft hatte, dass ein Soloalbum von Liam Gallagher klingen würde: Die Leidenschaft für klassische 60er/70er-Einflüsse, die ihn schon immer ausmachten, upgedatet auf das Hier und Jetzt. Liam Gallagher hat nichts von einer einzigartigen, unantastbaren Aura eingebüsst und es ist zweifelsohne eines der spannendsten Comebacks der letzten Jahre.

Willst du ans ausverkaufte Liam-Gallagher-Konzert in Zürich?

