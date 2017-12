Promotion

Wettbewerb

Gewinne jetzt Tickets für das Fever Ray Konzert! [Promotion]



Bild: Mainland Music

Promotion

Gewinne jetzt Tickets für das Fever Ray Konzert!

Die schwedische Sängerin Fever Ray kommt nach Zürich! Wir verlosen 5x2 Tickets für das Konzert im Volkshaus.

Dieser Inhalt wurde von Mainland Music verfasst

Bild: Mainland Music

Als Karin Dreijer Andersson, besser bekannt als Fever Ray, 2009 ihr selbstbetiteltes Solo-Debütalbum unter die Menschen brachte, sorgte die schwedische Musikerin und Hälfte des damals noch bestehenden Electronic-Geschwister-Duos "The Knife" für aufregende Abwechslung im vom Pop und Rock dominierten Schweden. Die hohe asiatisch klingende Stimme wurde passend mit tempo-reduzierten, japanisch-anmutenden Klängen kombiniert. Das Ergebnis: ein dunkles, mystisches und etwas beängstigendes Album. Es ist also mehr als passend, dass Fever Ray mit der Single "If I Had a Heart" den Soundtrack zur düsteren Erfolgs-Serie "Vikings" liefert. Ende Oktober hat Karin Dreijer Andersson ohne grosse Vorankündigung ihre zweite Platte "Plunge" veröffentlicht. Acht Jahre nach ihrem Debüt zementiert Fever Ray damit ihren Ikonen Status im Neo-Goth definitiv. Am Samstag, 24. Februar kommt sie mit ihrer Band für ihr erstes Konzert in der Deutschchweiz ins Volkshaus Zürich!

Fever Ray - To The Moon And Back Video: YouTube/Fever Ray

Infos Wann & Wo:

24. Februar 2017, 20:00 Uhr

Volkshaus Zürich



Tickets gibt's hier.





Wir verlosen 5x2 Tickets für das Fever Ray Konzert in Zürich! Einfach das Formular ausfüllen und mit etwas Glück zwei Tickets für dich und deine Begleitung gewinnen. Vorname Nachname Strasse PLZ & Ort Email

Dieser Inhalt wurde nicht von der watson-Redaktion verfasst.

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo