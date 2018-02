Promotion

Die Erfolgsformel und 3 gute Gründe, warum du dir einen Tag freinehmen solltest [Promotion]



Bild: Campaigning Summit Switzerland

Die Erfolgsformel und 3 gute Gründe, warum du dir einen Tag freinehmen solltest

Der Campaigning Summit Switzerland steht am 16. März im Papiersaal in Zürich an. Mach was für deine Zukunft und sichere dir jetzt ein Ticket!



Dieser Inhalt wurde von Campaigning Summit Switzerland verfasst

Bild: campaigning summit switzerland

Wenn zum 6. Mal das Klassentreffen der Changemaker und Vordenker aus Politik, Kommunikation und Wirtschaft stattfindet, solltest du dabei sein. Unter dem Motto «Campaigning for Leadership» sprechen dieses Jahr 4 internationale Referentinnen darüber, wie sie ihre Erfolgsformel fanden und was es in einer Führungsposition alles braucht.

Networken und die Formel für deinen persönlichen Erfolg finden!

Hier geht's zum Ticket.



10% Rabatt bei Onlinebuchung mit Promotionscode:

1CSCHwatsON8 einlösbar auf Ticketino

Du bist noch nicht überzeugt? Hier sind 3 Gründe, warum du den Campaigning Summit Switzerland auf keinen Fall verpassen darfst.

Du wirst von Powerfrauen inspiriert werden.

Du wirst wertvolle Kontakte knüpfen.

Du wirst nie ein Team leiten müssen, dann darfst du getrost zu Hause bleiben.

>> Du möchtest mehr über den Event erfahren: www.campaigning.swiss <<

Bild: Campaigning Summit Switzerland

