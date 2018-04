Promotion

Deine Lösung, damit Digitalisierung für alle zur Chance wird! [Promotion]



Bild: Wunsch-Schloss

Promotion

Deine Lösung, damit Digitalisierung für alle zur Chance wird!

Digitalisierung ist Fakt. Smartphones, Social Media und Big Data sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob innovative Bildungsangebote, fortschrittliche Verkehrssysteme, alternative Energielösungen oder neuartige Kommunikationsmittel – die Digitalisierung schafft die Basis unserer Zukunft. Der nationale Ideenwettbewerb Wunsch-Schloss sucht dieses Jahr nach Lösungen und Ideen, wie die Digitalisierung für alle zur Chance wird. Wir haben mit Buchautor und Wunsch-Schloss Jury-Mitglied Jonas Lüscher über den Bürgerpreis und das Thema Digitalisierung gesprochen.



Dieser Inhalt wurde von Wunsch-Schloss verfasst

Sie sind in diesem Jahr zum ersten Mal in der Wunsch-Schloss Jury mit dabei. Worauf freuen Sie sich besonders?Auf viele interessante Ideen und auf die Menschen dahinter.

Die Digitalisierung ist das Wunsch-Schloss Thema 2018. Es werden konkrete Lösungen gesucht, damit die Digitalisierung für alle zur Chance wird. Was erhoffen Sie sich von den Wunscheingaben?

Ich hoffe auf unkonventionelle Ideen, die die Gesellschaft im Blick haben und möglichst zu einem breiten Dialog führen. Ich hoffe, dass durchaus etwas grösser und tiefer gedacht wird und wir als Jury nicht nur zwanzig Vorschläge für die allerneuesten Hausaufgabenhilfe- oder Mathetrainer-Apps bekommen.



Sie haben 2017 den Schweizer Buchpreis für Ihr Werk "Kraft" gewonnen. Die Geschichte spielt in der Heimat des unbegrenzten Technikoptimismus: dem Silicon Valley. Wo kann sich die Schweiz etwas abschauen, wo ist Vorsicht geboten?

Es ist wie meistens: Die Tugend liegt irgendwo in der Mitte. Wir brauchen keine verbiesterte, kulturkritische Ablehnung des Digitalen, die den Untergang des Abendlandes beschwört. Wir müssen uns aber sicherlich vor einem unkritischen Technooptimismus, wie er einem im Silicon Valley tatsächlich begegnet, in acht nehmen. Beide Seiten können also voneinander lernen. Uns täte manchmal ein Quentchen kalifornischer Optimismus gut und die Einsicht, dass uns die Technologien in vielerlei Hinsicht weit gebracht haben.



Was muss heute an den Schulen gefördert werden, eher die IT-Fähigkeit oder die Kreativität?

Das ist ja glücklicherweise in der Realität keine Frage von entweder oder. Beides soll gefördert werden. Das bedingt aber natürlich, dass wir als Gesellschaft bereit sind, die Mittel zur Verfügung zu stellen. Und es soll mir keiner sagen, das könnten wir uns nicht leisten - nicht in einem der reichsten Länder der Welt. Ich habe nur die, wie ich finde, berechtigte Sorge, dass zur Zeit die Industrieverbände in dieser Debatte, durch ihre finanzielle Potenz, eine gewisse Übermacht haben. Ihre intensiven Bemühungen, die MINT-Fächer zu stärken und damit das ganzheitliche Humboldtsche Bildungsideal einer, auf industrielle Bedürfnisse ausgerichteten, Bildung zu opfern, erscheinen mir ausgesprochen kurzsichtig. Es sind doch vermutlich gerade diese mathematisch orientierten Fähigkeiten, die in einer von Künstlicher Intelligenz geprägten Arbeitswelt als erste von Maschinen übernommen werden können, während es für die wirklich kreativen Aufgaben für lange Zeit weiterhin den Menschen brauchen wird.

Zur Person: Jonas Lüscher ist ein Schweizer Autor und Essayist. Mit seiner ersten Novelle „Frühling der Barbaren“ wurde Lüscher 2013 für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2017 erhielt er für den Roman „Kraft“ den Schweizer Buchpreis.

Bild: SRF

Mitmachen und eine Weltreise gewinnen Die Digitalisierung bietet unzählige Chancen und Möglichkeiten. Es ist höchste Zeit, Europa digital auf die Sprünge zu helfen und als Nation Schweiz eine Vorreiterrolle im internationalen Wettbewerb einzunehmen. Dabei sollen alle einbezogen werden. Wie können wir die Digitalisierung konkret so gestalten, dass alle etwas davon haben? Präsentiere uns im Rahmen vom Wunsch-Schloss 2018 deine Lösung, damit Digitalisierung für alle zur Chance wird. Mit etwas Glück gewinnst du ein All-Around-the-World-Ticket sowie ein Treffen mit allen grossen Parteien. Jetzt deine Idee auf www.wunsch-schloss.ch einreichen.

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.