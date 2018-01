Der Bachelor für Berufstätige: Studiere zeit- und ortsunabhängig! [Promotion]

Promotion

Region Luzern mal anders: Auf dem Weg des Wassers

Das Entlebuch ist der Wilde Westen von Luzern. Wer den Spuren des Wassers folgt, findet idyllische Plätze, unberührte Natur und landet irgendwann beim Vierwaldstättersee.

Die Hektik, der Lärm und die Menschenmassen sind in der Stadt geblieben. An den Postautohaltestellen wartet selten jemand, am Boden kleben eingetrocknete Kuhfladen, die Leute arbeiten auf den Bauernhöfen oder in den Gärten. Es ist eine andere Welt, die sich auftut, während das Postauto von Schüpfheim hoch in Richtung Sörenberg kurvt. Dass die Zugfahrt nach Bern und Luzern vom Bahnhof Schüpfheim keine Stunde dauert, ist kaum zu glauben.

Sörenberg zeigt sich an diesem Morgen von seiner schönsten …