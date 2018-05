«Welcher Kaffeetyp bist du?» [Promotion]

Promotion

«Welcher Kaffeetyp bist du?»

Warst du mit 14 auch noch skeptisch und hast dich gefragt, was deine Eltern an dieser braunen Brühe finden? Doch spätestens als du die Vorzüge des darin enthaltenen Wirkstoffs erkannt hast, wusstest du mit Sicherheit: diese Liebe hält ewig. Kaffee ist inzwischen nicht nur dein bester Freund, sondern auch Lebensretter, Muntermacher, Inspiration, Trost. Nach dem morgendlichen Kaffee stellst du dich jeder noch so grossen Herausforderung.

Sicher hast auch du deine persönlichen Erinnerungen und Geschichten mit diesem «Wundergetränk» und den verschiedenen Zubereitungsarten. Was ist mit dir? Bist du ein Kaffee-Experte, ein Ästhet, ein Koffein-Junkie oder eher der klassische Typ? Lege los, stell dich diesen Fragen und finde heraus, welcher Kaffeetyp du bist! Nimm ausserdem an der Verlosung teil und gewinne mit etwas Glück den edlen Kaffeevollautomaten Xelsis der Qualitätsmarke Saeco.

1. Welches ist dein Lieblingskaffee? philips Schwierige Frage, das ist ganz unterschiedlich. Wichtig sind die richtigen Bohnen, intensive Röstung, passender Mahlgrad Egal, Hauptsache Koffein Sojalatte oder Cappuccino mit Herz im Schaum Espresso 2. Deine Beziehung zu Kaffee ist … philips … wunderschön … Mittel zum Zweck … innig. Mal mild, mal kräftig. Immer abwechslungsreich und vielfältig. … stabil und langfristig 3. Was ist dir beim Kaffeetrinken wichtig? Philips Eine gleichmässige und durchgehende Crema Ich muss danach wacher sein als zuvor Frisch geröstete Bohnen, passender Mahlgrad und die richtige Zubereitung sind ein Muss! Das perfekte Schäumchen 4. Wie viele Wörter brauchst du um einen Kaffee zu bestellen? philips Mehr als zehn: Einen Caffè Latte, bitte mit Hafermilch, ungesüsst und in der schönen Tasse. Wörter? Da geht immer ein Gespräch voraus. Ich muss ja schliesslich wissen, woher die Bohnen kommen, wie dunkel die Röstung ist und welchen Geschmack ich erwarten darf. Zwei: Espresso, grazie. Drei: Einen Kaffee bitte. 5. Du bist im Grossverteiler am Einkaufen. Was kaufst du für deinen Kaffee ein? Philips Den Kaffee in der schönsten Verpackung und eine Milch, die sich gut Aufschäumen lässt. Nichts. Ich kaufe meine Bohnen immer direkt bei der Rösterei meines Vertrauens. Kaffeebohnen. Das Instant-Pulver, das gerade im Rahmen einer Aktion angeboten wird. Resultat

Die perfekte Maschine für jeden Kaffeetyp:

Von starkem Ristretto bis hin zu perfektem Cappuccino – der Xelsis Kaffeevollautomat von Saeco sorgt für perfekten Kaffee nach deinen persönlichen Vorlieben. Über den Touchscreen kannst du aus 15 Kaffeespezialitäten auswählen und der «Coffee Equalizer» ermöglicht die individuelle Anpassung jedes Getränks genau nach deinem Geschmack.

Wettbewerb Exquisiter Kaffee für jeden Geschmack: Gewinne einen Saeco Xelsis Vollautomaten im Wert von CHF 2000!

Hier geht’s zur Verlosung.

