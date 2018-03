Reisen

Osterstau am Gotthard – Blechlawine acht Kilometer lang

Kaum hat das verlängerte Osterwochenende begonnen, gerät der Verkehr am Nord-Süd-Portal ins Stocken. Das Verkehrschaos zwischen Amsteg und Göschenen ist bereits heute Donnerstag auf rund acht Kilometer gewachsen.

Meter um Meter quält sich die Autokolonne zäh Richtung Süden. Wie der TCS heute mitteilt, ist der legendäre Oster-Stau am Gotthard bereits auf acht Kilometer Länge angewachsen. Bereits jetzt müssen Ferienreisende mit einem Zeitverlust von eineinhalb Stunden rechnen.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Amsteg und Göschenen 8 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 30 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 29. März 2018

Am #Karfreitag erwarten Autofahrer nach überstandenem Stau im Süden weitere Unannehmlichkeiten: Gefahr von Aquaplaning durch ⛈, oberhalb von 1000-1500 m ❄️ mit Glättegefahr. #Simplon #SanBernardino ^jz pic.twitter.com/FMsSIrakYd — SRF Meteo (@srfmeteo) 29. März 2018

Willst auch du noch ins Blechgetümmel am Gotthard? Dann tust du gut daran, dir die Tipps von den Verkehrsexperten von Viasuisse durchzulesen. Denn trotz dem alljährlichen Stau-Wahnsinn am Gotthard gibt es auch noch Zeiten, in denen man relativ flüssig vorwärts kommt. Wir wünschen dir viel Geduld und ein erholsames Oster-Wochenende! (luk) (aargauerzeitung.ch)

