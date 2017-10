Schule - Bildung

Vor der ganzen Klasse: Mutter würgt Lehrerin



Vor der ganzen Klasse: Mutter würgt Lehrerin

20. September, kurz nach Unterrichtsbeginn der fünften Klasse im Schulhaus Wolfsmatt in Dietikon ZH: Es klopft an der Tür. Soweit, so gewöhnlich.

Bild: Limmattaler Zeitung

Was dann passiert, sprengt den Rahmen des Gewöhnlichen deutlich: Die Eltern eines Schülers stürmen hinein und attackieren die Lehrerin verbal und körperlich. Eine Schülerin erzählt im Blick: «Die Mutter schlug auf unsere Lehrerin ein und würgte sie. Sie rief: ‹I will kill you and your son.›» Die Polizei verhaftete die Eltern noch im Klassenzimmer.

Der Hintergrund des Vorfalls: Einen Tag zuvor hat die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Dietikon (KESB) den Eltern die Obhut für ihren Sohn entzogen. Er wurde aus der Familie geholt und soll laut «Blick» in einer Massnahme platziert worden sein.

Schulvorstand Jean-Pierre Balbiani bestätigt gegenüber der Zeitung den Vorfall und auch, dass die Meldung an die KESB von der Schule ausging: «Es ging ihm sehr schlecht. Die Schule hat in einem solchen Fall die Pflicht einzugreifen.» Die Eltern sind anscheinend noch immer in Haft, die Lehrerin und die Klasse werden von einem Care-Team betreut. (mlu)

