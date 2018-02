Jonas Hillers Nati-Auferstehung – aber spielt er auch gegen Deutschland?

Leonardo Genoni startete als klare Nummer 1 ins Turnier. Nach der Vorrunde ist er diese Nummer los. Die Bühne gehört wieder Jonas Hiller. Nur mit einem Goalie in Hochform können die biederen Schweizer ihre Ziele bei Olympia doch noch erreichen.

Die Auferstehung von Jonas Hiller ist die Geschichte des Schweizer Eishockey-Teams nach der Vorrunde. Zuletzt ging Hillers Karriere in der Nationalmannschaft dem Ende entgegen. An der WM 2017 in Paris wurde er gegen Kanada beim Stand von 0:2 ausgewechselt – Leonardo Genoni hexte die Schweiz anschliessend zu einem glorreichen 3:2-Sieg. Hiller gelangte an der WM nicht mehr zum Einsatz. Er beendete das Turnier als Nummer 3 auf der Tribüne. Und in dieser Saison gelang ihm in drei Länderspielen …