Autobrand in Rothrist AG greift auf Haus über ++ eine Person verletzt



Autobrand in Rothrist AG greift auf Haus über ++ eine Person verletzt

In der Nähe des Bahnhofs von Rothrist ist ein Brand ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz.

Im Industriegebiet in der Nähe des Bahnhofs ist ein Auto in Brand geraten. «Das Feuer hat auf ein Haus übergegriffen», sagt Max Suter, Sprecher der Kantonspolizei, der «Aargauer Zeitung». Eine Person ist nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Die Löscharbeiten dauern an.

TeleM1-Zuschauerbilder zeigen dicken schwarzen Rauch beim Bahnhof Rothrist. Der Bahnverkehr ist aber offenbar nicht eingeschränkt. Unter den Störungsmeldungen auf der SBB-Webseite findet sich kein Eintrag.

Zeno Hirt, 25.6.2017

