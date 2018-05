Schweiz

Lieferwagenfahrer prallt auf der A1 vor dem Bareggtunnel in Leitplanken und stirbt

Bild: Kapo AG

Ein Lieferwagenlenker ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn A1 kurz vor dem Bareggtunnel in Baden heftig in die Leitplanken geprallt. Obwohl die Polizei vor Ort erste Hilfe leistete, starb der 40-Jährige.

Der Lieferwagenlenker geriet plötzlich nach links von der Fahrbahn ab, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Dort stiess der Lieferwagen frontal in ein Betonelement innerhalb der Leitplanken zwischen den Fahrbahnen.

Ohne Kollision mit anderen Fahrzeugen überquerte der Lieferwagen schleudernd zweimal die gesamte Fahrbahn, wobei er mehrmals gegen die Leitplanken prallte.

Die erste Polizeipatrouille fand den Mann schwer verletzt und nicht ansprechbar. Sie leitete Reanimationsmassnahmen ein. Obwohl das Ambulanzteam diese wenig später fortsetzte, starb der 40-jährige Türke auf der Unfallstelle.

Die Unfallursache war am Nachmittag unklar. Die Staatsanwaltschaft Baden eröffnete eine Untersuchung und ordnete eine Obduktion an. Weil die Polizei die Fahrspur sperrte, kam es vor Mittag zu längeren Rückstaus. (sda)

