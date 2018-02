Schweiz

Tötungsdelikt in Spreitenbach: Obduktion der Opfer gibt Rätsel auf



Ein Ehepaar und ein Kind sind in der Nacht auf Freitag in einer Wohnung in Spreitenbach AG tot aufgefunden worden. Die Ermittlungen der Polizei haben unterdessen ergeben, dass der 77-jährige Schweizer seine 55-jährige Ehefrau und deren 4-jährigen Enkel getötet hatte, wie die Aargauer Oberstaatsanwaltschaft mitteilt.

Die Obduktion hat gezeigt, dass die Ehefrau an den Folgen von Schussverletzungen gestorben ist, der 4-Jährige an den Folgen von Schuss-, Stich- und Schnittverletzungen.

Die Ursache für den Tod des 77-jährigen Mannes ist dagegen noch nicht abschliessend geklärt. Äussere Verletzungen konnte das Institut für Rechtsmedizin bei ihm keine feststellen. Als Todesursache steht derzeit ein «inneres Geschehen» im Vordergrund, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Bei der verwendeten Schusswaffe handelt es sich nicht um eine Armeewaffe. Nebst der Schusswaffe konnte in der Wohnung des Ehepaars ein Küchenmesser sichergestellt werden, das als Tatmittel in Frage kommt. Tatmotiv und Tathergang sind nach wie vor Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (whr)

