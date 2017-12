Schweiz

Aargau

Schutzengel, Schutzengel, Schutzengel: Keine Verletzten bei Frontalkollision



Bild: Kapo Aargau

Schutzengel, Schutzengel, Schutzengel: Keine Verletzten bei übler Frontalkollision

Ein 67-jähriger Automobilist fuhr am Samstag gegen 11.30 Uhr auf der Sädelstrasse in Zufikon in Richtung Bremgarten. Aus noch ungeklärten Gründen kam der weisse Daihatsu auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden silbergrauen Audi.

Bild: Kapo Aargau

Beide Beteiligten blieben unverletzt. Dem 67-jährigen Unfallverursacher wurde der Führerausweis abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 25'000 Franken. Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden. Die Kantonspolizei Aargau sucht Zeugen. (whr)

