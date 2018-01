Schweiz

Wegen Tötungsdelikt Verurteilter flieht aus psychiatrischer Klinik in Windisch



Bruder erschossen: Verurteilter flieht aus psychiatrischer Klinik in Windisch AG

Die Kantonspolizei Aargau fahndet nach Karl Jeker. Er entwich am frühen Mittwochmorgen aus der psychiatrischen Klinik in Windisch (AG). Der wegen eines Tötungsdeliktes im Jahr 2013 verurteilte Mann befand sich in einem stationären Massnahmevollzug in der Klinik.

Bild: Kapo Aargau

Die Aargauer Kantonspolizei wurde nach eigenen Angaben kurz nach 5 Uhr am Morgen informiert, dass zwei Personen aus der Klinik entwichen seien. Die intensive Fahndung führte zu einem Teilerfolg: Einer der Flüchtigen, ein 37-jähriger Mann, wurde in einem anderen Kanton angehalten.

Der Mann hatte im August 2013 in Büsserach SO seinen Bruder mit der Schrotflinte erschossen. Das Amtsgericht Dorneck-Thierstein erklärte den Mann im Juli 2015 für die vorsätzliche Tötung seines Bruders für schuldunfähig. Es ordnete eine stationäre Massnahmen an.

Der Schweizer wehrte sich bis vor das Bundesgericht gegen diese Massnahme. Die Lausanner Richter wiesen eine Beschwerde des Mannes im vergangenen April ab.Der 52-Jährige hatte die Beschwerde selbst verfasst und geltend gemacht, er habe in Notwehr gehandelt. Er verlangte, für schuldfähig erklärt zu werden. Das Bundesgericht hielt fest, die Ausführungen des Mannes seien grösstenteils schwer verständlich. (whr/sda)

