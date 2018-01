Schweiz

Wegen Tötungsdelikt Verurteilter flieht aus psychiatrischer Klinik in Windisch



Wegen Tötungsdelikt Verurteilter flieht aus psychiatrischer Klinik in Windisch AG

Die Kantonspolizei Aargau fahndet nach Karl Jeker. Er entwich am frühen Mittwochmorgen aus der psychiatrischen Klinik in Windisch (AG). Der wegen eines Tötungsdeliktes im Jahr 2013 verurteilte Mann befand sich in einem stationären Massnahmevollzug in der Klinik.

Bild: Kapo Aargau

Die Kantonspolizei Aargau wurde um 05.10 Uhr über die Entweichung von zwei Personen orientiert. Sie leitete sofort eine intensive Fahndung nach den Flüchtigen ein. Inzwischen gelang es, einen festzunehmen. Der 37-jährige Mann wurde in einem Nachbarkanton festgestellt und angehalten. Die Suche nach Karl Jeker dauert an, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Der gesuchte Gefangene wurde 2013 wegen eines Beziehungsdelikts verurteilt, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur SDA auf Anfrage sagte. Er war für einen stationären Massnahmenvollzug bei den kantonseigenen Psychiatrischen Diensten Aargau (PDAG) in Windisch untergebracht. (whr/sda)

