29-jährige Aargauerin tappt ausserorts mit 152 km/h in die Radarfalle



Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Ausserortsbereich von Sarmenstorf AG raste eine 29-jährige Lenkerin am Dienstag mit 154 km/h an der Messstelle vorbei, erlaubt waren 80 km/h. Wenig später gelang es der Regionalpolizei, die Frau in einer Freiämter Gemeinde anzuhalten, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Angesichts der hohen strafbaren Geschwindigkeitsüberschreitung von 65 km/h eröffnete die Staatsanwaltschaft eine Strafuntersuchung wegen «Raser-Tatbestand». Das Auto wurde umgehend beschlagnahmt.

Zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeugs im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet. Zudem nahm sie der Lenkerin den Führerausweis vorläufig ab. (whr)

