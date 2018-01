Schweiz

Armee

Defekte Landeklappe: Gesamte F/A-18-Flotte der Schweizer Luftwaffe gegroundet



Bild: VBS

Defekte Landeklappe: Gesamte F/A-18-Flotte der Schweizer Luftwaffe gegroundet

Anlässlich einer Zwischenflugkontrolle an einer F/A-18C Hornet der Schweizer Luftwaffe wurde ein Bruch in einem Befestigungsscharnier der Landeklappe entdeckt. Als Vorsichtmassnahme werden alle F/A-18 Hornet vor dem nächsten Flug einer Kontrolle unterzogen, wie das VBS am Mittwoch mitteilt.

Dabei werden die Befestigungsscharniere mit einem speziellen Gerät untersucht und überprüft, ob in den entsprechenden Bauteilen Risse vorhanden sind. Pro Flugzeug beträgt der Arbeitsaufwand inklusive der Vorbereitungsmassnahmen durchschnittlich zwei bis drei Stunden. Die Arbeiten haben heute Mittwoch begonnen und sind im Gang.

Die F/A-18 der Schweizer Luftwaffe

Die für den Luftpolizeidienst (LP24) eingesetzten Flugzeuge werden in erster Priorität überprüft. Die Interventionsfähigkeit der Luftwaffe mit F/A-18 ist voraussichtlich ab heute Mittwochabend wieder sichergestellt. (whr)

Das könnte dich auch interessieren: Zamboni rammt TV-Crew und fährt um ein Haar einen Spieler über den Haufen 9 Antworten auf 9 Fragen, von denen du nicht wusstest, dass sie dich interessieren Gefangenenlager Guantánamo bleibt offen Gut für den Körper UND die Umwelt – «Plogging» heisst der neue Fitnesstrend AfD-Politiker konvertiert zum Islam – und das ist seine Begründung Er glaubte an realen Raketen-Angriff auf Hawaii – jetzt wurde der Mitarbeiter gefeuert Wie eine Saudi-Araberin mit den neuen Freiheiten umgeht Für Trump naht in der Russlandaffäre die Stunde der Wahrheit 4 Szenarien, wie Roger Federer wieder die Weltnummer 1 wird Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare