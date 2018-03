Knapp vier von fünf Schweizern sind armee-tauglich – und 368 zu gefährlich

Wir Schweizer sind nicht die einzigen, die sich in Sachen Frauenwahlrecht schämen müssen

Am 7. Februar 1971 hatte die Mehrzahl der Schweizer Männer ein Einsehen: In der Volksabstimmung zur Einführung des eidgenössischen Stimm- und Wahlrechts für Frauen sagten sie mit 65,7 Prozent der Stimmen Ja. Damit erhielten die Frauen in der Schweiz endlich politische Rechte – viel später als in unseren Nachbarländern: 53 Jahre nach Deutschland, 52 Jahre nach Österreich, 27 Jahre nach Frankreich und 26 Jahre nach Italien.

Diese schändliche Verspätung sollte jedoch nicht darüber …