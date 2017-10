«Gefährliche Pseudovorschläge»: Nicht alle finden den Lernfahrausweis ab 17 gut

Nach 100 Fahrstunden darf ich endlich auf die Strasse (Achtung!)

«Was gehört zu deinen Schwächen?» – «Autofahren!». Nach einer halben Ewigkeit und ganz viel Geduld (und Geld) fand auch ich den Weg in den Strassenverkehr.

Mein Kampf um den Fahrausweis beginnt im Jahr 2013. Ich bin gerade 18 geworden und stelle mir das Autofahren ziemlich leicht vor. Schliesslich fährt ja jeder Auto. So schwer kann das nicht sein.

All meine Freunde scheren sich zu diesem Zeitpunkt nicht um den Fahrausweis. Sie sollten ihn alle vor mir in der Tasche haben. Aber fangen wir von vorne an: Nachdem ich mit 18 die Theorieprüfung bestanden habe, geht es jetzt zur Fahrschule.

Mein erster Fahrlehrer hält mich nicht lange aus. Nach den …