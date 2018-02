Wenn Sie lesen, wie viele Autos täglich auf der A1 unterwegs sind, dann war der Stau vom Dienstagnachmittag fast ein Klacks

A1 wieder normal befahrbar

Die Autobahn A1 ist am Tag nach dem folgenschweren Unfall bei Luterbach SO wieder normal befahrbar. Von den zwölf Personen, die verletzt wurden, befand sich am Mittwoch noch eine im Spital.



Die übrigen elf, darunter drei Kinder, konnten das Spital inzwischen wieder verlassen, so eine Sprecherin der Kantonspolizei Solothurn. Die Person, die sich noch in Spitalpflege befinde, sei nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand. (sda)