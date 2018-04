Schweiz

Bachelor(ette)

2.Folge «Bachelorette»: Die jungfräuliche Piratenbeute



bild: watson mit material von 3+

Die «Bachelorette»-Märchentante erzählt euch Kapitel 2: Die jungfräuliche Piratenbeute

Weiter geht's mit unserem «Bachelorette»-Groschenroman, diesmal wird er euch sogar vorgelesen.

Video: watson/Anna Rothenfluh, Emily Engkent, Angelina Graf

Und hier kannst du das gesamte Skript nachlesen:

Die Wellen schlagen seit Tagen unerbittlich aufs Deck der Vandalen. Drei Männer haben sie im Sturm bereits verloren. Der durstige Ozean hat sie verschluckt. Kevin, Patrick und Reto waren zu schwach. Das Piratenleben zu hart für sie.

bild: 3+, watson

Die übrig Gebliebenen kämpfen verzweifelt mit den Tauen. Im Licht der Blitze bricht das zornige Schaumwasser immer und immer wieder über ihnen zusammen. Sie schreien einander verzweifelt etwas zu, doch alle Worte gehen unter in diesem furchtbaren Getös'.

bild: 3+, watson

Die Segel hängen schon in Fetzen an den Masten, genauso wie die Kleider an den nassen Körpern der Männer. Manchen von ihnen liess der Sturm nicht einmal mehr den letzen Streifen Stoff, erbarmungslos entriss er ihnen alles – und liess sie mit nichts zurück als ihrem nackten Leben.

bild: 3+, watson

Plötzlich taucht ein anderes Schiff am Horizont auf. Die Piratenfahne weht zwar auf dem Masten, doch ist dies nur ein lächerlicher Versuch, über die wahre Identität des Bötchens hinwegzutäuschen. Es ist ein helvetisches Handelsschiff, das kann man schon von Weitem riechen.

Abonniere mich! Bachelor(ette) Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Es muss tonnenweise Käse geladen haben. Der verführerische Geruch weht hinüber zu den Piraten und steigt in ihre Nasenlöcher, die sich daraufhin aufblähen wie die Nüstern aufgeregter Pferde. Sie wollen das, was sie riechen. Und sie wollen es jetzt.

Wie lange mussten sie darben! Wie lange hatten sie nichts weiter zu essen als diesen unbekömmlichen Dosenfrass!

bild: 3+, watson

Wie lange hat der Skorbut in ihren Seeräubermündern gewütet und sich an ihren Zähnen vergriffen!

bild: 3+, watson

Nun wollen sie sie endlich wieder herzhaft in ein Stück Käse schlagen.

Doch dafür müssen sie erstmal das Schiff kapern. Ob die Helvetier ein ernstzunehmender Feind sind? Seltsame Sitten haben sie ja. Sie machen aus bisher ungeklärten Gründen ihre Hemden nass, um sie danach einzufrieren.

Ausserdem scheinen sie dem Animismus anzuhängen, selbst Koffer haben in ihrer Welt eine Seele und eine eigene Meinung:

Der Kampf zwischen den beiden Völkern ist hart. Und er wird noch härter, als die Vandalen sehen, was die Helvetier neben dem Käse noch geladen haben: Eine Jungfrau im weissen Kleid, schön wie eine klare Sternennacht, mit Augen wie träumende Smaragde. Und einem Körper, der in jedem, der ihn sieht, den ununterdrückbaren Wunsch erweckt, ihn zu berühren. Gott hat ihn aus Porzellan geschaffen. Und die Sonne hat ihn mit sanften Küssen bedeckt.

bild: 3+, watson

Die Helvetier gehen in der wüsten Schlacht, die nun losbricht, von Bord, einer nach dem anderen. Das Wasser färbt sich rot – Die Haie müssen hungrig gewesen sein.

bild: 3+, watson

bild: 3+, watson

Die Vandalen packen die schreiende Jungfrau und holen sie zu sich aufs Piratenschiff. Dass Frauen an Bord Unglück bringen, scheinen sie vergessen zu haben. Sie denken nicht mehr länger mit ihren Gehirnen. Einer, der forsche Luca, will sie schon in seine Kajüte tragen, da taucht Kapitän Safak auf.

Er ist breit. Breit wie ein Berg. Und was er sagt, ist Gesetz.

Er reicht seiner Weibesbeute die Hand – und führt sie weg von seiner Mannschaft. Die Angst ist aus ihrem Gesicht gewichen. Fast schon wirkt sie erregt. Der Berg gefällt ihr. «Warum hast du mich geraubt?», fragt sie ihn. Und er antwortet: «Weil Schweizer Frauen Granaten sind und bei uns nur Frikadellen rumlaufen.»

bild: 3+, watson

Der Kapitän weiss, wovon er spricht. Er hat in seinem Leben schon Frauen von überall erbeutet und mit ihnen Nachkommen auf der ganzen Welt gezeugt.

Des Nachts veranstaltet Safak ein Fest für seine Männer. Es wird reichlich Rum getrunken und Käse verschlungen. Doch vor allem wollen die Männer mit der Jungfrau tanzen. Bald schon umkreisen sie sie, nein, es ist schon vielmehr ein Umzingeln, als würden sie diese Schönheit ein zweites Mal erobern wollen. Dieses Mal aber nicht mit ihren Fäusten, sondern mit ihren Bewegungen, ihren feurigen Lenden und ihren Lippen, die geschürzt nach Küssen verlangen, die ihnen das Leben auf dem harschen Meer so lange verwehrt hat.

Die Jungfrau zieht ihr Kleid aus. In helvetischer Unterwäsche steht sie da, ganz heiss geworden ob all diesem geballten Verlangen, den öligen Muskeln und den vielen Blicken, die gemeinsam auf Wanderung gehen auf ihrem üppigen Busen.

gif: watson

gif: watson

gif: watson

David hält sich für einen wahren Liebespiraten. Seinen Angriff hat er mit einem Handkuss beendet. Er ist sich sicher. Die Jungfrau müsse sein Weib werden, denn er sei Ken – und sie seine Barbie.

Ob er weiss, dass Ken gar keinen Penis hat?

Und wer von den Kandidaten ist jetzt rausgeflogen?! Am nächsten Morgen sind Martin und Rafi verschwunden. Nur die Jungfrau will hinter dem Mittelmast versteckt erspäht haben, wie Martin sturzbetrunken über die Reling kippte – und Rafi ihm aus geheimster Liebe hinterhersprang. Und Cillo, vor lauter Erstaunen über die Szenerie, verlor das Gleichgewicht, und flog den beiden Liebenden hinterher in den dunklen Ozean. Wo niemand von ihnen wieder auftauchte.

Unter diesen Männer soll sich ihr Traummann befinden ... Video: watson/Lya Saxer

Hier sind nochmal alle 22 Herren, die ums Herz der Bätschi kämpfen – oder gekämpft haben:

Das könnte dich auch interessieren: 10 Fragen, die dem SBB-Kundendienst im Internet tatsächlich gestellt wurden 🙈 Vergesst Russland und USA: In Syrien droht ein Krieg zwischen Iran und Israel Liebe Baslerinnen und Basler, das passiert jetzt mit eurer BaZ ... John Oliver attackiert die Schweiz – das sagt der Steuerexperte dazu «Sitz, du Sau!» – Als Hockeybanausin am Playoff-Finalspiel «Ohne Fiat Money wäre unser Wohlstand undenkbar» Hätten die Echo-Verantwortlichen doch diesen Film gesehen ... Stoppt die Essensdiebe! 9 Etiketten, die du brauchst, wenn du im Büro arbeitest Dreht Obama durch? Dieses Video zeigt eine der grössten Gefahren für Demokratien Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare