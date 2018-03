Schweiz

Banken

U-Haft für Pierin Vincenz beantragt – Ex-Raiffeisen-Chef muss vor den Haftrichter



U-Haft für Pierin Vincenz beantragt – Ex-Raiffeisen-Chef muss vor den Haftrichter

Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz muss vor den Haftrichter: Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft gegen Vincenz beantragt, wie sie gegenüber dem «Tages-Anzeiger» bestätigt. Den gleichen Antrag stellte sie auch gegen den CEO der Aduno-Gruppe, Beat Stocker.

Bild: KEYSTONE

Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft ermittelt im Moment wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef und ehemaligen Aduno-Verwaltungsratspräsidenten. Raiffeisen doppelt mit einer Anzeige nach.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Dienstag mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt, darunter auch in Niederteufen AR, wo der ehemalige Raiffeisen-Chef wohnt. Es sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden.

Offenbar verbrachten Vincenz und vier andere Beschuldigte die Nacht auf Mittwoch in Gewahrsam in Zürich. Gestern wurden sie den ganzen Tag von der Staatsanwaltschaft verhört.

«Das war für mich ein Schock»

Vincenz bestreitet die Vorwürfe vehement. «Ich werde mich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen wehren», teilte Vincenz mit. «Als die Polizei vor der Tür stand, war das für mich ein Schock», so der frühere Raiffeisen-Chef weiter. «Ich habe die Interessen der Firmen, für die ich gearbeitet habe, stets gewahrt und bin nach wie vor überzeugt, dass ich mir nichts habe zuschulden kommen lassen.»

Am gleichen Tag, an dem die Razzien stattfanden, wurde die Raiffeisen-Bank durch die Zürcher Justiz über das Strafverfahren informiert. Sie selber reichte daraufhin ebenfalls Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Chef ein, wie die Raiffeisen am Mittwoch mitteilte. Die Bank will zudem in dem Verfahren als Privatklägerin auftreten.

Auch die Finanzmarktaufsicht Finma führte bereits eine Untersuchung gegen Vincenz – stellte diese aber Ende Dezember 2017 ein. Das Verfahren sei gegenstandslos geworden, weil Vincenz sich entschieden habe, von seinen Führungsfunktionen bei der Versicherungsgruppe Helvetia zurückzutreten.

Damit zog sich Vincenz aus der von der Finma beaufsichtigten Branche ganz zurück. Andere Ämter hatte er zuvor schon aufgegeben. In der Folge wurde das Verfahren gegen ihn gegenstandslos. Auslöser für die Finma-Untersuchung waren Interessenkonflikte im Zusammenhang mit bedeutenden Beteiligungen. Diese warfen Fragen zur einwandfreien Geschäftsführung auf. Ein Finma-Verfahren gegen Raiffeisen läuft noch. (sda)

Wir haben den Sirenentest nicht bestanden Video: srf

Das könnte dich auch interessieren: «Heb de Schlitte!» reloaded – mit dem eiskalten Zuffi als Anti-Varela Trumps Kommunikationschefin tritt zurück Facebook zensiert 30'000 Jahre alte Figur Nimm den «Stopp Werbung»-Kleber weg, dann gibts Couscous – verspricht die Post Kältepeitsche? Sahara-Peeling? Welche Meteo-Begriffe gibt es denn nun WIRKLICH? 40 Prozent weniger Gewinn Gibt das Zoff mit Donald? Melania unterstützt Schüler-Rebellen nach Florida-Massaker Dir ist kalt? Dann mach es wie die Tiere: 7 Strategien gegen die Kälte Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare