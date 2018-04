Schweiz

Seltsamer Fund beim Bahnhof Basel: Toter Mann in Lieferwagen entdeckt



Grausige Entdeckung in Basel: Am Mittwochnachmittag wurde kurz nach 14.00 Uhr in der Güterstrasse, auf Höhe des Ausgangs des Bahnhof SBB, ein regungslos in einem Lieferwagen sitzender Mann gefunden. Die kurze Zeit später eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch dessen Tod feststellen.

Wie der Mann ums Leben kam, ist im Moment noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. (mlu)

Die Güterstrasse in Basel

