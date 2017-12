Schweiz

Obdachloser in Basel erstochen: Polizei nimmt 21-Jährigen fest



Ein 60-Jähriger Obdachloser ist am Donnerstag in der Dreirosenanlage in Basel erstochen aufgefunden worden. Nun meldet die Polizei einen Fahndungserfolg.

Aufgrund von Hinweisen konnte in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember der mutmassliche Täter, ein 21-jähriger, in Basel wohnhafter Brasilianer, im Hegenheimer-Quartier festgenommen werden, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Sie stellte Antrag auf Untersuchungshaft.

Der erstochene Mann wurde gemäss Ermittlungen in der Nacht auf Donnerstag auf einer Sitzbank erstochen. Der genaue Hergang und der Grund der Tat sind nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen. (meg)

