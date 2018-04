Schweiz

Basel

Grossbrand in einer Gewerbehalle in Füllinsdorf BL



Grossbrand in einer Gewerbehalle in Füllinsdorf BL

In einer Gewerbehalle in Füllinsdorf BL hat sich in der Nacht auf Sonntag ein Grossbrand ereignet. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers war am Sonntagmorgen noch nicht bekannt.

Bild: Polizei Basel-Landschaft

Der Brandalarm ging kurz nach 2 Uhr in der Nacht ein, wie die Baselbieter Kantonspolizei mitteilte. Als die Feuerwehrleute und die Polizei bei der Halle eintrafen, drangen bereits Flammen und Rauch aus dem Gebäude.

Der starke Rauch ist für Mensch und Umwelt nach ersten Erkenntnissen nicht gefährlich. Da zunächst unklar war, was in der Halle gelagert war und ob Gefahr bestand, alarmierte die Baselbieter Polizei die Behörden am deutschen Rheinufer, wie das Polizeipräsidium Freiburg schrieb. Ein Gefahrstoff-Messtrupp sei aufgeboten worden.

bild: polizei basel-landschaft

Bis um 6 Uhr hätten aber keine Schadstoffkonzentrationen festgestellt werden können, die die Gesundheit beeinträchtigten. In der Halle sei Verpackungsmaterial gelagert gewesen, schrieb das Polizeipräsidium Freiburg unter Berufung auf die Schweizer Behörden.

bild: polizei basel-landschaft

Der starke Geruch des Rauches sei vermutlich darauf zurückzuführen, dass auch Kunststoff verbrannt sei. Der Feuerwehreinsatz war am frühen Morgen noch im Gang. Die Baselbieter Polizei empfahl, das Gebiet grossräumig zu umfahren. (sda)

Aktuelle Polizeibilder

Das könnte dich auch interessieren: 10 Fragen, die dem SBB-Kundendienst im Internet tatsächlich gestellt wurden 🙈 Stoppt die Essensdiebe! 9 Etiketten, die du brauchst, wenn du im Büro arbeitest Vergesst Russland und USA: In Syrien droht ein Krieg zwischen Iran und Israel Dreht Obama durch? Dieses Video zeigt eine der grössten Gefahren für Demokratien «Ohne Fiat Money wäre unser Wohlstand undenkbar» Liebe Baslerinnen und Basler, das passiert jetzt mit eurer BaZ ... John Oliver attackiert die Schweiz – das sagt der Steuerexperte dazu «Sitz, du Sau!» – Als Hockeybanausin am Playoff-Finalspiel Hätten die Echo-Verantwortlichen doch diesen Film gesehen ... Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo