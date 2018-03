Schweiz

Wasserfontäne nach Unfall – Show in Basler St. Jakobshalle wird verschoben



Auf der Baustelle der St.Jakobshalle in Basel hat am Freitagmorgen ein Lieferwagen einen Hydranten touchiert. Darauf wurde die Halle mit Wasser geflutet. Die «Music Show Scotland», die am Samstag hätte stattfinden sollen, wird deshalb verschoben.

Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, wie das Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt am Freitagnachmittag mitteilte. Es werde nach einem neuen Durchführungsdatum gesucht.

Überflutete St. Jakobshalle

(sda)

