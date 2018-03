Die BDP an der Spitze: Bürgerliche liegen bei Berner Regierungsratswahl vorn

Trotz Verzicht auf die Sandsaison – so schnell kann Federer wieder die Nummer 1 werden

Seit letztem Oktober ist der Kampf der beiden Altmeister Roger Federer und Rafael Nadal um die Weltummer 1 ein Fernduell. Das wird nach Federers frühem Aus in Miami und dem Verzicht auf die Sandsaison auch so bleiben – allerdings mit vertauschten Rollen.

Für sechs Wochen wird er also zurück auf dem Thron gewesen sein, Roger Federer, der älteste Weltnummer 1. Zwei verlorene entscheidende Tiebreaks haben den Höhenflug des 36-jährigen Baslers in den letzten Tagen nach 17 Siegen in Folge zum Jahresauftakt abrupt gebremst. Federer kassierte in Indian Wells und jetzt in Miami zwei vermeidbare Niederlagen. Ab April wird deshalb wieder Rafael Nadal als Nummer 1 geführt werden, obwohl der Spanier seit dem Australian Open verletzt aussetzt.

Den Ausschlag …