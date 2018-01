Schweiz

Opfer erst 24 Stunden nach brutalem Raubüberfall in Bern entdeckt: Suche nach diesem Mann



Nach dem Raubüberfall auf einen Geschäftsbetrieb in Bern von Ende Dezember liegen inzwischen Bilder des mutmasslichen Täters vor, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilt.

Bild: Kapo Bern

Unbekannte haben einen Mann bei einem Raubüberfall am 27. Dezember 2017 in einem Stadtberner Geschäftslokal schwer verletzt. Erst 24 Stunden nach der Tat wurde das Opfer gefesselt in dem Schmuckladen entdeckt.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war das Opfer von dem unbekannten Mann angegriffen und mittels Körpergewalt erheblich verletzt worden. In der Folge ergriff der Täter mit Beute die Flucht und liess den Verletzten gefesselt zurück. Ermittlungen zufolge handelt es sich bei der Beute vorwiegend um Schmuck aus 22-karätigem Gold von einem Gesamtwert in zurzeit noch unbekannter Höhe. (whr/sda)

