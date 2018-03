Schweiz

Bern

Stadtrat, Grossrat, Nationalrat: Erich Hess tanzt auf allen Hochzeiten



Stadtrat, Grossrat, Nationalrat: Erich Hess tanzt auf allen Hochzeiten

Bild: KEYSTONE

Erich Hess ist ein politischer Senkrechtstarter: mit 24 wurde er in den Stadtrat gewählt, mit 29 in den Grossrat und mit 34 in den Nationalrat.

Jetzt hat der Berner SVPler einen weiteren Meilenstein geschafft: Mit der Wahl in den Grossrat ist er gleichzeitig auf Gemeindeebene (Stadtrat), Kantonsebene (Grossrat) und nationaler Ebene (Nationalrat) in der Legislative vertreten.

In einer ersten Stellungnahme nach der Wahl zeigte sich Hess erfreut über die Wahl. Gleichzeitig machte er klar, dass er alle drei Mandate ausüben wolle: «Das schulde ich den Wählern.»

«Das dürfte wohl eine Premiere sein.»

Wie er in der Praxis seine Schuldigkeit gegenüber den Wählern tut, steht auf einem anderen Stern. Als Unternehmer, medienaffiner Politiker, und mit drei politischen Mandaten ausgestattet, dürfte Hess mehr als ausgelastet sein.

«Erich Hess, wovor hast du mehr Angst als vor Ausländern?» Video: watson/Nico Franzoni, Lya Saxer

Politikberater Mark Balsiger kann sich an keinen ähnlichen Fall erinnern: «Das dürfte wohl eine Premiere sein.» Auf die Frage, ob ein Dreifachmandat möglich sei, antwortet Balsiger kurz und knapp: «Selbstverständlich». Es könne in der Theorie gar von Vorteil sein, wenn man gleichzeitig auf allen drei Ebenen politisch tätig sei: «Man ist so an den Schnittstellen zwischen Gemeinde, Kanton und Bundesstaat. Ein politisches Leichtgewicht bleibt dabei allerdings wirkungslos.»

SVP Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Im Alltag dürfte Hess jedoch schnell realisieren, dass die Belastung enorm hoch sei: «Die Arbeit in den jeweiligen Kommissionen ist sehr zeitintensiv, es wird viel gesessen und über kleinste Details gerungen.» Gerade im Nationalrat sei das Milizparlament ein Mythos, die zeitliche Belastung für ein Mandat betrage gemäss Erhebungen im Durchschnitt 70 Prozent.

Grob gerechnet kommt man mit den drei Mandaten auf ein Minimalpensum von 110 Prozent – je nachdem, in wie vielen Kommissionen man Einsitz nimmt.

Wie geht das mit der Rhetorik der SVP zusammen, die bei jeder Gelegenheit die «Berufsparlamentarier» in den anderen Parteien geisselt?

Für Werner Salzmann, SVP-Präsident des Kantons Bern, ist dies tatsächlich ein Problem: «Es ist nicht unser Ziel, dass SVP-Politiker zu hauptamtlichen Politikern werden. Wir begrüssen es, wenn unsere Leute mit einem Bein in der Wirtschaft stehen.» Im Fall Hess werde es sich dann zeigen müssen, wie es weitergeht.

Wieso intervenierte die SVP nicht früher? Salzmann sagt, dass es sich um einen demokratischen Entscheid gehandelt habe. «Die Wahlkreise entscheiden frei und demokratisch, wer welchen Listenplatz einnimmt. Da wollen wir als Kantonalpartei nicht dreinreden.»

Ganz untätig will Salzmann aber nicht bleiben: «Falls sich die jeweiligen Sessionsdaten überschneiden, so muss sich Hess halt entscheiden», sagt Salzmann.

Hess sagt dazu, falls es Überschneidungen gebe, sei der Nationalrat sicherlich seine Priorität.

Grunsätzlich sieht Hess aber kein Problem. Es sei auch bisher sehr gut gegangen mit dem Doppelmandat Stadt- und Nationalrat, man müsse sich halt zu organisieren wissen. «Während der Arbeit kann ich politische Aufgaben erledigen und umgekehrt.»

Ein Vollzeitpolitiker sei er sicher nicht. Der hemdsärmlige Lastwagenfahrer, als der sich Hess lange gerne gab, ist dabei Vergangenheit: Mittlerweile verdient der Berner sein Geld mit Immobilienunternehmen. Das Geld, das er mit seinen drei politischen Mandaten in Zukunft verdient – zwischen 130'000 und 170'000, inklusive Spesen – sei dabei Nebensache.

Anders die Grüne-Politikerin Aline Trede: Sie erklärte am Sonntagabend, auf den Grossratssitz zu verzichten, da sie als Ersatz für Christine Häsler in den Nationalrat nachrückt. Doppelmandate lehne sie ab, so Trede. Der frei werdende Sitz im Kantonsparlament geht somit an Daniel Klauser, den nächsten in der Liste.

Bild: EQ Images

Andere Politiker in der jüngeren Vergangenheit handhabten die Frage nach den Doppelmandaten ähnlich: SP-Politiker Fabian Molina etwa, der den zurückgetretenen Tim Guldimann in den Nationalrat ersetzt, gab im Februar bekannt, sein Kantonsratsmandat nicht weiter ausüben zu wollen. Und auch Irène Kälin, die im vergangenen Herbst für Jonas Fricker in den Nationalrat nachrückte, zog sich aus dem Kantonsrat zurück.

Ob er tatsächlich alle Mandate unter einen Hut bringe, werde sich in den nächsten Jahren zeigen, so Hess. Ausgeschlossen sei es aber nicht, dass er im einen oder anderen Bereich kürzertreten müsse.

Wie gut kennst du die SVP?

1. Legen wir los! Hier die erste Frage zum 100-Jahre-Jubiläums-Quiz: Wann wurde die SVP gegründet? KEYSTONE Dumme Frage. Natürlich 1917. Wart mal. Würdet ihr gleich mit einer Fangfrage beginnen? Hmm, ich sag mal 1950. Am 22. September 1971. Es war Mittwoch. Da die SVP die einzig wahre Partei der Schweiz ist, sage ich 1291 – bei der Gründung der Schweiz. Sie feiert theoretisch also eigentlich 726-jähriges Jubiläum. Gratulation! 2. Der denkwürdigste Moment in der Geschichte der Zürcher SVP: In welchem Jahr flog Christoph Blocher vom Sächsilüüte-Podest? Das war 2005. 2007, ganz klar! 2003. Das Datum hab ich mir eingeprägt wie einen Geburtstag. 2009. Er ist auf die Nase geflogen und Neun klingen so ähnlich – darum 2009. 3. Welcher Gesetzesbruch eines SVPlers fand nicht statt? X00493 Erich Hess musste seinen Führerschein abgeben, weil er betrunken am Steuer erwischt wurde. musste seinen Führerschein abgeben, weil er betrunken am Steuer erwischt wurde. KEYSTONE Bruno Zuppiger hat mittels verschiedenster Tricks 240'000 Franken aus einer Erbschaft einer ehemaligen Mitarbeiterin abgezweigt. hat mittels verschiedenster Tricksaus einer Erbschaft einer ehemaligen Mitarbeiterin abgezweigt. Roger Etter schoss einem Bauunternehmer ins Gesicht, um eine millionenschwere Veruntreuung zu vertuschen. schoss einem Bauunternehmer ins Gesicht, um eine millionenschwere Veruntreuung zu vertuschen. KEYSTONE Hans Fehr wurde der Führerschein abgenommen, nachdem er mit 200 km/h durch den Gotthard raste. wurde der Führerschein abgenommen, nachdem er mit 200 km/h durch den Gotthard raste. 4. Aufgrund der «Mörgeli-Affäre» 2013 wird Christoph Mörgeli gefragt, ob er abtritt. Wie reagiert er auf die Frage? youtube «De isch ja em Tüfel ab em Charre gheit!» «Sind Sie eigentlich vom Aff bisse?!» «De Gschider git na, de Esel blibt sta.» «Chasch nöd s'Föifi und s'Weggli ha.» 5. Welches Tier war mal das Maskottchen der SVP? KEYSTONE KEYSTONE Zottel, der Geissbock KEYSTONE Klara, die Milchkuh Murmi, das Alpenmurmeltier 6. Welche dieser Aussagen stammt nicht von einem SVPler? KEYSTONE «Die ‹Neger› vermehren sich haufenweise ... sie sollten alle verhungern.» «Vielleicht brauchen wir wieder eine Kristallnacht ... diesmal gegen Moscheen.» «Immigranten-Kinder, die kein Schweizerdeutsch können, sollen in eine spezielle Immigranten-Schule gehen und von den Schweizer Kinder getrennt werden.» «Naiven Frauen, die fremde Männer nach Hause nehmen [...] und dann doch nicht wollen, da ist eine Mitschuld an der Vergewaltigung gegeben». 7. Was landet hier auf Christoph Blochers Ärmel? youtube Joghurt Birchermüesli Bananenmus Babybrei 8. Weisst du, was das aktuelle Maskottchen der SVP ist? KEYSTONE Willy, der Wachhund! caters news agency Bruno, der Bär! ZOO BASEL Seraphine, der Tintenfisch! 9. Wann wurde Christoph Blocher aus dem Bundesrat rausgewählt? KEYSTONE 12. Dezember 2007. Schon fast zehn Jahre ist das her, wow! 12. Dezember 2005. Im gleichen Jahr flog er beim Sächsilüüte auf die Nase. Schweres Jahr für Christoph Blocher. 12. Dezember 2004. Von dieser Niederlage konnte sich Christoph Blocher nie erholen. Kurze Zeit später flog er deswegen beim Sächsilüüte auf die Nase. 12. Dezember 2010. Wow. schon fast sieben Jahre ist das her! 10. Unendliche Enttäuschung nach Blochers Abwahl! Was rufen diese SVP-Anhänger, als sie davon erfahren? youtube «Aiaiai! PFUI! Pfui! Pfui! Gopferdelli!» «Links Saupack! Use nach Afrika mit eu!» «Chogge-Mogge, das glaubi ja nöd!» «WIDMER-SCHLUMPF?!!! Zruck id Chuchi mit dir!»

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo