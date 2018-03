Schweiz

Bern

Mann stirbt in Bern nach Auseinandersetzung



Bei einer Auseinandersetzung in Bern ist am frühen Samstagmorgen ein Mann so schwer verletzt worden, dass er im Spital verstarb. Die Hintergründe sind unklar.

Bei der Polizei ging um 4 Uhr die Meldung einer schwer verletzten Person beim PostParc ein. Der Mann musste durch die Einsatzkräfte reanimiert werden. Er wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb.

Der PostParc beim Bahnhof Bern Bild: Google maps

Gemäss bisherigen Erkenntnissen war es zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen gekommen. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. In diesem Rahmen wurden mehrere Personen angehalten und für weitere Abklärungen auf die Wache gebracht.

Die formelle Identifikation des Verstorbenen ist noch ausstehend, es bestehen jedoch Hinweise auf die Identität. (sda)

