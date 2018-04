Schweiz

SP-Politikerin Evi Allemann gibt VCS-Präsidium ab



SP-Politikerin Evi Allemann gibt VCS-Präsidium ab

Die Berner SP-Politikerin Evi Allemann ist am Montag von ihrem Amt als Präsidentin des Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) zurückgetreten. Vorübergehend übernimmt Vizepräsidentin Lisa Mazzone (Grüne/GE) das Präsidium.

Allemann tritt zurück, weil sie Ende März in den Regierungsrat des Kantons Bern gewählt worden ist, wie der VCS am Montag mitteilte. An der Sitzung des Zentralvorstands trat Allemann von allen Gremien des VCS zurück. Sie war fünf Jahre Präsidentin der Verkehrsorganisation. Ihr Amt als Regierungsrätin tritt sie am 1. Juni an.

Die Vizepräsidentin Lisa Mazzone übernimmt die Leitung des VCS ab Mai und führt diese Funktion bis zur Ersatzwahl des Präsidiums durch die VCS-Delegiertenversammlung am 23. Juni aus. An dieser Versammlung werden zudem die zehn Mitglieder des VCS-Zentralvorstands neu gewählt. (sda)

