In Ittigen (BE) soll die ehemalige Post zum Puff werden – und die Anwohner sind not amused



In Ittigen BE soll die ehemalige Post zum Puff werden – und die Anwohner sind not amused

In der bernischen Gemeinde Ittigen herrscht Aufregung. Die frühere Postfiliale im Dorf wird geschlossen. Das ist an sich wenig spektakulär. Denn viele Postfilialen in der Schweiz müssen ihren Dienst aufgeben und werden umfunktioniert. Es ist die Umnutzung der Post, die die Einwohner von Ittigen empören lässt. Denn bald soll aus der Ex-Post ein Bordell werden.

«Ich hätte das nie erwartet. Das ist eine ganz grosse Enttäuschung. Das so etwas überhaupt geht, halte ich fast gar nicht für möglich», sagt die Rentnerin Brigitte Blank gegenüber dem Lokalsender «Tele Bärn». Seit 53 Jahren wohnt Blank in Ittigen und ihr Balkon befindet sich direkt über der ehemaligen Postfiliale.

Auch Marco Rupp, Gemeindepräsident von Ittigen, ist über die Umnutzung wenig erfreut. Ihm gebe vor allem der Lärm des horizontalen Gewerbes zu denken: «Tag und Nacht werden hier Personen zufahren und so wird sicher auch Lärm entstehen. Das ist nicht im Sinne eines Wohnquartiers».

Wie Rupp gegenüber dem Lokalsender sagte, will er alles daran setzten, um die Bevölkerung vor dem Bordell zu bewahren: «Der Regierungsstatthalter wird uns für eine Stellungnahme einladen und wir werden alles daran setzen, dass dieses Gewerbe verhindert werden kann.»

Auch Rentnerin Blank überlegt sich, ob sie gegen die Umnutzung Einsprache erheben soll. Sie ist nicht die einzige. Auch weitere Bewohner von Ittigen sagten gegenüber «Tele Bärn», dass sie sich überlegen, rechtlich dagegen vorzugehen. (ohe)

