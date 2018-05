Schweiz

Gruppenbild ohne Damen – Kantonsregierungen sind ein hartes Pflaster für Frauen.



Gruppenbild (fast) ohne Dame – nur 9 Kantone haben mehr als eine Frau in der Regierung

Nicht erst seit den Spekulationen über die Nachfolge der zurücktretenden Bundesräte Doris Leuthard (CVP) und Johann Schneider-Ammann (FDP) wird über die mangelnde Vertretung der Frauen in der Politik diskutiert. Im Bundesrat sitzen derzeit bloss zwei Frauen. Folgen auf Leuthard und Schneider-Ammann zwei Männer, verbleibt mit Simonetta Sommaruga eine einzige Frau in der Landesregierung.

Nicht viel besser sieht es in den Kantonen aus, wie eine Auswertung in der NZZ zeigt. Nur gerade 24 Prozent aller kantonalen Regierungsmitglieder sind weiblich. Drei Kantone werden von reinen Männerregierungen geführt, mit Graubünden kommt bald ein vierter hinzu. Nur zwei Kantone haben eine Frauenmehrheit. Wie dürftig es um die Vertretung der Frauen in den Kantonsregierungen steht, illustriert die Slideshow.

