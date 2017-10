Schweiz

Blaulicht

Die Berner Polizei sucht diesen Bankräuber



An der Brünnerstrasse in Bümpliz bei Bern wurde heute am helllichten Tag eine Bank überfallen. Der Täter habe die Raiffeisenbank um 15:40 Uhr betreten, einen Angestellten bedroht und sei danach zu Fuss in unbekannte Richtung geflohen. Verletzt wurde beim Überfall niemand.

Bild: Kantonspolizei Bern

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Gemäss Zeugenaussagen sei der Mann zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 180 cm gross. Zum Zeitpunkt des Überfalles habe er eine dunkelblaue Kapuzenjacke, dunkle Jeans und dunkle Turnschuhe mit weissen Sohlen getragen.

Die Kantonspolizei Bern bittet Personen, die Hinweise im Zusammenhang mit dem Täter liefern können, sich unter 031 634 41 11 zu melden. (leo)

